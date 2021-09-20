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У Пентагоні заявили про ліквідацію одного з лідерів "Аль-Каїди"

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Вашингтон, Понеділок 20 вересня 2021 22:09
У Пентагоні заявили про ліквідацію одного з лідерів "Аль-Каїди" Фото: Джон Кірбі, речник Пентагону (flickr.com/osdpa)
Автор: Дмитро Левицький

Американські військові завдали удару по території Сирії. В результаті удару було ліквідовано одного з ватажків терористичної організації "Аль-Каїда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Джона Кірбі.

За словами Кірбі, про завдання удару повідомило Центральне командування Збройних сил США. Удар був завданий поблизу сирійського міста Ідліб.

"Удар біля Ідлібу завдали по високопоставленому лідеру "Аль-Каїди". За попередніми оцінками, удар досягнув своєї цілі. Наразі немає підстав вважати, що є втрати серед цивільного населення", - сказав представник Пентагону.

До цього різні ЗМІ повідомляли, що безпілотник завдав удару по автомобілі на території Сирії. В автомобілі, як писали ЗМІ, їхали троє терористів "Аль-Каїди".

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Пентагон Сполучені Штати Америки Сирія Аль-Каїда
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