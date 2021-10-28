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В Пентагоне впервые прокомментировали испытание гиперзвукового оружия Китаем

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Четверг 28 октября 2021 06:04
В Пентагоне впервые прокомментировали испытание гиперзвукового оружия Китаем Фото: в Пентагоне впервые прокомментировали испытание гиперзвукового оружия Китаем (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Пентагоне впервые прокомментировали испытание гиперзвукового оружия Китаем. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал "очень тревожным" испытание Китаем гиперзвукового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он назвал испытание гиперзвукового оружия "выдающимся технологическим событием", заметив, что это лишь один из элементов военного потенциала Китая.

Это - первая официальная оценка испытаний, прозвучавшая из Пентагона, до сих пор там воздерживались от комментариев.

"Китайские военные возможности гораздо больше, чем это одиночное испытание. Они быстро расширяются в космосе, в киберпространстве, а также в традиционных зонах - на суше, на море и в воздухе", - сказал Милли.

Как добавил американский генерал, Китай занимает "очень важное место на нашем горизонте".

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