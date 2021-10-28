У Пентагоні вперше прокоментували випробування гіперзвукової зброї Китаєм

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Він назвав випробування гіперзвукової зброї "видатною технологічною подією", зауваживши, що це лише один з елементів військового потенціалу Китаю.

Це - перша офіційна оцінка випробувань, що прозвучала з Пентагону, досі там утримувалися від коментарів.

"Китайські військові можливості набагато більші, ніж це одиночне випробування. Вони швидко розширюються в космосі, в кіберпросторі, а також в традиційних зонах - на суші, на морі і в повітрі", - сказав Міллі.

Як додав американський генерал, Китай займає "дуже важливе місце на нашому горизонті".