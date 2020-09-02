Пентагон заявил о планах Китая удвоить ядерный арсенал

На протяжении следующих 10 лет Китай намеревается удвоить свой ядерный арсенал. На данный момент в КНР насчитывается примерно 200 ядерных боеголовок.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на доклад Пентагона.

Согласно документу, в последующие пять лет военные Китая хотят довести количество боеголовок, предназначенных для межконтинентальных баллистических ракет, до 200 единиц.

В Минобороны США предупредили, что Китай, развивающий технологии доставки ядерного оружия на стратегических бомбардировщиках, сможет запускать ядерные ракеты с земли, воздуха и моря.

В Пентагоне отметили, что США беспокоят не столько масштаб наращивания ядерных сил Китаем, сколько демонстрируемые Пекином долгосрочные планы усиления военной мощи.

По этой причине ранее министр обороны США Марк Эспер заявил о необходимости укреплять ядерные силы США.

Издание напоминает, что доклад Пентагона обнародован на фоне попыток Вашингтона заменить договор СНВ-III в сфере контроля над ядерными вооружениями между США и РФ на документ, который бы включал в себя и КНР.

Напомним, летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.

США настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, однако Пекин пока отвергает такую возможность.