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Пентагон замовив велику партію ракет AMRAAM для України та союзників

П'ятниця 01 серпня 2025 09:36
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Пентагон замовив велику партію ракет AMRAAM для України та союзників Фото: Пентагон замовив велику партію ракет AMRAAM для України (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони США уклало з Raytheon Technologies контракт на суму 3,5 млрд доларів на виробництва ракет AMRAAM та супутнього обладнання, яке буде передане Україні та країнам-союзникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Згідно з офіційним повідомленняv на сайті оборонного відомства, угода включає поставки для України, а також 18 країн: Данії, Бельгії, Японії, Нідерландів, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Іспанії, Польщі, Швеції, Тайваню, Литви, Великобританії, Австралії, Швейцарії, Ізраїлю та Кувейту.

Контракт передбачає випуск ракет, телеметричних систем, запасних частин та інженерну підтримку. Роботи будуть вестись у Таксоні, штат Аризона, до третього кварталу 2031 фінансового року.

Що відомо про AMRAAM

Авіаційні ракети AMRAAM – це основне озброєння винищувачів F-15, F-16, F/A-18 та F-22. Вартість однієї ракети варіюється від 1,2 млн до 1,97 млн доларів, залежно від модифікації.

Окрім того, одну з модифікацій цих ракет використовують системи ППО NASAMS. У цьому випадку ракети AMRAAM здатні вражати цілі на дистанції до 20-25 км, а у випадку ракети AMRAAM ER (Extended Range) – на дальності до 40 км.

Крім того, система може атакувати повітряні об'єкти на відстані понад 100 км, а ймовірність ураження цілі сягає 85%.

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