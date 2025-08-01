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Пентагон заказал крупную партию ракет AMRAAM для Украины и союзников

Пятница 01 августа 2025 09:36
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Пентагон заказал крупную партию ракет AMRAAM для Украины и союзников Фото: Пентагон заказал крупную партию ракет AMRAAM для Украины (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны США заключило с Raytheon Technologies контракт на сумму 3,5 млрд долларов на производства ракет AMRAAM и спутникового оборудования, которое будет передано Украине и странам-союзникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Согласно официальному сообщению на сайте оборонного ведомства, соглашение включает поставки для Украины, а также 18 стран: Дании, Бельгии, Японии, Нидерландов, Канады, Финляндии, Германии, Венгрии, Испании, Польши, Швеции, Тайваня, Литвы, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Израиля и Кувейта.

Контракт предусматривает выпуск ракет, телеметрических систем, запасных частей и инженерную поддержку. Работы будут вестись в Таксоне, штат Аризона, до третьего квартала 2031 финансового года.

Что известно о AMRAAM

Авиационные ракеты AMRAAM - это основное вооружение истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Стоимость одной ракеты варьируется от 1,2 млн до 1,97 млн долларов, в зависимости от модификации.

Кроме того, одну из модификаций этих ракет используют системы ПВО NASAMS. В этом случае ракеты AMRAAM способны поражать цели на дистанции до 20-25 км, а в случае ракеты AMRAAM ER (Extended Range) - на дальности до 40 км.

Кроме того, система может атаковать воздушные объекты на расстоянии более 100 км, а вероятность поражения цели достигает 85%.

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