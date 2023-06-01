Пентагон закупить для України установки Gepard на понад 118 млн доларів

"Компанія Global Military Products Inc.*, Флорида, отримала контракт із твердофіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю та постачання 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard", - йдеться у повідомленні.

Планується, що контракт виконуватиметься в Йорданії, а кошти на нього було виділено із "коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України) за 2010 фінансовий рік".

Дата поставки в Україну установок Gepard намічено на 30 травня 2024 року.

Допомога США Україні

Учора, 31 травня, США оголосили черговий пакет військової допомоги для Україні. Його вартість оцінюється у 300 млн доларів. У цьому пакеті Україна зможе отримати додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot, ракети AIM-7, ЗРК Stinger, ППО Avenger та інше.

Для довідки

Gepard - це німецька зенітна самохідна артилерійська установка, яка вироблялася компанією Krauss-Maffei з середини 1970-х років.