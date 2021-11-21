Пентагон заключил контракты на разработку гиперзвуковых систем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ" .

Пентагон объявил, что американские оборонные гиганты Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman получили контракты на разработку ракет, которые могут защитить Соединенные Штаты от гиперзвуковых атак.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, могут летать более чем в пять раз быстрее скорости звука (5 махов).

Но они более маневренны, чем их баллистические аналоги, и могут отслеживать низкую траекторию в атмосфере, что затрудняет защиту от них.

По заявлению Пентагона, эти три контракта были присуждены на разработку планирующих перехватчиков и вместе стоят более 60 млн долларов.

Директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф сообщил, что США собираются развернуть гиперзвуковые системы в армии в 2023 финансовом году. Атомные подводные лодки будут оснащены гиперзвуковыми ракетами в 2028 году, эсминцы получат гиперзвуковое оружие в 2025 году.