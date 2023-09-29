Пентагон вважає шатдаун "найгіршим сценарієм": може вплинути на навчання на F-16

Можлива тимчасова зупинка роботи державних органів США може негативно вплинути на процес підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Пентагону Сабріну Сінг на брифінгу.

Відповідаючи на питання про шатдаун та його вплив на тренування українських пілотів, вона сказала: "Абсолютно. Це може вплинути на навчання".

Сінг пояснила, що йдеться про цивільних осіб, які залучені до навчань українських військових. Вони можуть бути відправлені у неоплачувану відпустку. Продовжують роботу при шатдауні військові.

Речниця також вважає, що шатдаун - це "найгірший сценарій", який може настати для Міністерства оборони США.

"Ми сподіваємося, що Конгрес зможе працювати і знайти двопартійний, двопалатний спосіб уникнути закриття уряду. Але ми ще опрацьовуємо додаткові деталі щодо впливу програм", - додала вона.

Шатдаун в США

В Палаті представників США, де республіканці мають незначну більшість досі не проголосували за бюджет. Республіканці, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансову допомогу Україні. Якщо бюджет не приймуть, то США загрожує шатдаун.

Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через відсутність нового бюджету. Якщо Палата представників США не ухвалить рішення, частина уряду перестане виконувати обов'язки вже з 1 жовтня.

У Пентагоні попереджають, що шатдаун також повпливає на військову допомогу Україні. Зокрема, сповільнить темпи заміни запасів зброї, яку відправили в Україну.