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Пентагон про війну в Україні: ситуація не ідеальна, але армія зробила диво

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Вашингтон, П'ятниця 11 серпня 2023 12:06
Пентагон про війну в Україні: ситуація не ідеальна, але армія зробила диво Фото: речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація на фронті в Україні далеко не ідеальна. Але українські війська зробили диво, відкинувши російських окупантів на оборонні позиції.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Він зазначив, що в Україні тривають важкі та жорстокі бої. За його словами, США з початку припускали, що, незалежно від того, коли розпочнеться контрнаступ, це буде важкий бій.

При цьому Райдер підкреслив, що США будуть і надалі працювати з українськими військами, щоб надати їм необхідні для боротьби можливості, включно з навчанням.

"Зробімо крок назад і визнаймо, що це далеко не ідеальна ситуація. Ніхто в здоровому глузді ніколи не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але вони це зробили. І українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом з огляду на стан української армії під час вторгнення Росії", - сказав речник.

На думку Райдера, ситуація на полі бою далеко не ідеально, але навіть в таких умовах українські бійці змогли реалізувати можливості та досягти результатів.

Контрнаступ України

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на декількох напрямках фронту, а саме на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському. За цей час вдалося звільнити понад 10 населених пунктів.

При цьому найбільшою перепоною контрнаступу стали мінні поля окупантів, а також збудована ворогом потужна лінія оборони.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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