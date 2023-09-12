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Пентагон відреагував на повідомлення преси про можливе надання Україні ATACMS

Фото: представник Пентагону Пет Райдер (Flickr by Secretary of Defense
Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки прокоментували повідомлення, що з'явилися в пресі, щодо можливого схвалення адміністрацією президента США передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. У відомстві зазначили, що нових даних у цьому питанні поки що офіційно надати не можуть.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Представник Міноборони Штатів не підтвердив, проте також не спростував подібні твердження деяких західних журналістів.

За його словами, з точки зору Пентагону у них "немає нічого нового для оголошення".

"Ми продовжуватимемо підтримувати тісний контакт з Україною та нашими союзниками та партнерами щодо їхніх потреб у безпеці. Тому коли, і якщо з'явиться щось нове - ми, звичайно, це зробимо", - висловився він щодо оголошення.

При цьому Райдер зауважив, що на сьогодні в контексті повідомлення щодо ATACMS він "не може нічого нового надати".

Повідомлення преси про можливу передачу Штатами ATACMS

Нагадаємо, що Україна вже з минулого року закликає США надати далекобійні ракетні ATACMS, які здатні бити по цілях на відстані до 300 кілометрів. При цьому Вашингтон поки що утримується від відправки в нашу країну такого озброєння.

При цьому 8 вересня ABC News писало, що два американські чиновники заявили, що адміністрація Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії ATACMS. Вони можуть бути включені до нового пакета допомоги, а постачання може відбутися через місяці.

Після цього зі схожим твердженням з'явилася публікація Financial Times. Один із високопоставлених співробітників адміністрації Байдена заявив журналістам, що рішення може бути ухвалене найближчим часом.

Крім того, 11 вересня агентство Reuters писало з посиланням на кількох американських чиновників, що адміністрація президента США близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності, начинених касетними боєприпасами.

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ПентагонракетиATACMS