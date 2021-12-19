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Пентагон не верно оценивал обстановку при ударах в Сирии и Ираке, - NYT

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Вашингтон, Воскресенье 19 декабря 2021 04:59
Пентагон не верно оценивал обстановку при ударах в Сирии и Ираке, - NYT Фото: США не верно оценивали ситуацию при ударах в Сирии и Афганистане (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американские военные перед нанесением авиаударов по Сирии, Ираке и Афганистане зачастую неверно оценивали обстановку. Это якобы приводило к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

В распоряжении издания оказалось свыше 1,3 тыс. внутренних документов министерства обороны США.

Изучив материалы, журналисты пришли к выводу, что военное ведомство преуменьшило число погибших гражданских. В статье говорится о "сотнях жертв", не попавших в официальную статистику.

Авторы публикации предполагают, что военные не учитывали, что в зданиях, по которым наносились удары, вместе с террористами могут находиться мирные жители. Руководству нередко об этом просто не докладывали.

Всего 12% подобных случаев были расследованы, причем, значительная часть разбирательств была прекращена из-за "неполных или неверных" свидетельств. В итоге компенсацию выплатили лишь 10% родственникам погибших.

В Пентагоне в ответ на запрос газеты заявили о неизбежных ошибках, допускаемых при проведении масштабных военных операций.

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