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Пентагон не вірно оцінював обстановку при ударах в Сирії та Іраку, - NYT

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Вашингтон, Неділя 19 грудня 2021 04:59
Пентагон не вірно оцінював обстановку при ударах в Сирії та Іраку, - NYT Фото: США не вірно оцінювали ситуацію при ударах в Сирії та Афганістані (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американські військові перед тим, як завдати авіаударів по Сирії, Іраку та Афганістані, часто невірно оцінювали обставини. Це нібито призводило до численних жертв серед мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

У розпорядженні видання опинилося понад 1,3 тис.внутрішніх документів міністерства оборони США.

Вивчивши матеріали, журналісти прийшли до висновку, що військове відомство применшило кількість загиблих цивільних. У статті йдеться про "сотні жертв", які не потрапили в офіційну статистику.

Автори публікації припускають, що військові не враховували, що в будівлях, по яких завдавали ударів, разом з терористами можуть перебувати мирні жителі. Керівництву нерідко про це просто не доповідали.

Всього 12% подібних випадків були розслідувані, причому, значна частина розглядів була припинена через "неповні або невірні" свідчення. У підсумку компенсацію виплатили лише 10% родичам загиблих.

У Пентагоні у відповідь на запит газети заявили про неминучі помилки, що допускаються при проведенні масштабних військових операцій.

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