Пентагон не вірно оцінював обстановку при ударах в Сирії та Іраку, - NYT

Американські військові перед тим, як завдати авіаударів по Сирії, Іраку та Афганістані, часто невірно оцінювали обставини. Це нібито призводило до численних жертв серед мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

У розпорядженні видання опинилося понад 1,3 тис.внутрішніх документів міністерства оборони США.

Вивчивши матеріали, журналісти прийшли до висновку, що військове відомство применшило кількість загиблих цивільних. У статті йдеться про "сотні жертв", які не потрапили в офіційну статистику.

Автори публікації припускають, що військові не враховували, що в будівлях, по яких завдавали ударів, разом з терористами можуть перебувати мирні жителі. Керівництву нерідко про це просто не доповідали.

Всього 12% подібних випадків були розслідувані, причому, значна частина розглядів була припинена через "неповні або невірні" свідчення. У підсумку компенсацію виплатили лише 10% родичам загиблих.

У Пентагоні у відповідь на запит газети заявили про неминучі помилки, що допускаються при проведенні масштабних військових операцій.