Пентагон посилить кордон з Мексикою 800 військовими

Фото: голова Пентагону Джеймс Меттіс

Посилення кордонів має на меті не допустити в США мігрантів із Латинської Америки

Оборонне відомство Сполучених Штатів планує спрямувати до 800 військових на кордон США і Мексики. Про це повідомили джерела AFP в американському уряді, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Таке посилення кордонів має на меті не допустити в США мігрантів із Латинської Америки.

Зазначається, що військові будуть викликані з різних баз США для посилення приблизно двох тисяч національних гвардійців, що вже розквартировані на кордоні.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс, за інформацією джерел, підпише необхідні розпорядження протягом доби.

"Я викличу військових, щоб упоратися з цією національною надзвичайною ситуацією", - заявив раніше у четвер, 25 жовтня, президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Мексиці закрити кордон через потік мігрантів. З його слів, Демократична партія, яка виступає за відкриті кордони, намагається домогтися "штурму" США з боку Гватемали, Гондурасу і Сальвадору.