ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Пентагон посилить кордон з Мексикою 800 військовими

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 00:29
Фото: голова Пентагону Джеймс Меттіс
Фото: голова Пентагону Джеймс Меттіс

Посилення кордонів має на меті не допустити в США мігрантів із Латинської Америки

Оборонне відомство Сполучених Штатів планує спрямувати до 800 військових на кордон США і Мексики. Про це повідомили джерела AFP в американському уряді, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Таке посилення кордонів має на меті не допустити в США мігрантів із Латинської Америки.

Зазначається, що військові будуть викликані з різних баз США для посилення приблизно двох тисяч національних гвардійців, що вже розквартировані на кордоні.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс, за інформацією джерел, підпише необхідні розпорядження протягом доби.

"Я викличу військових, щоб упоратися з цією національною надзвичайною ситуацією", - заявив раніше у четвер, 25 жовтня, президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Мексиці закрити кордон через потік мігрантів. З його слів, Демократична партія, яка виступає за відкриті кордони, намагається домогтися "штурму" США з боку Гватемали, Гондурасу і Сальвадору.

У Північній Африці сотні мігрантів штурмують іспанський анклав У Мексиці поліція зупинила караван мігрантів, що прямував до США
Новини України ПентагонкордонМексикаМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся