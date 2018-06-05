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Пентагон разрабатывает секретную программу по поиску ядерного оружия

НовостиПолитика    05.06.2018 - 22:08
Иллюстративное фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)
Иллюстративное фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Целью исследований должно стать создание искусственного интеллекта, способного предвидеть запуски ядерных ракет

Пентагон проводит секретные исследования, целью которых должно стать создание искусственного интеллекта, способного предвидеть запуски ядерных ракет, а также отслеживать передвижение мобильных установок, предназначенных для таких запусков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников.

Сообщается, что если программа завершится успехом, компьютерные системы Пентагона смогут анализировать огромные объемы данных и спутниковые снимки со скоростью, которая не доступна людям, чтобы находить признаки того, что в том или ином месте на земле ведется подготовка к ядерным пускам.

По данным Reuters, военный бюджет США на следующий год предусматривает рост финансирования на создание одной их таких программ на базе искусственного интеллекта в три раза - до 83 млн долларов.

Собеседник агентства сообщил, что эти расходы предназначены и на финансирование проекта, целью которого является слежка за ядерными объектами в Северной Корее. 

Напомним, в апреле сообщалось, что Министерство обороны США планирует создать центр искусственного интеллекта.

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Теги публикации: Пентагон, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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