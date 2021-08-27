Пентагон провел контролируемые взрывы в Кабуле
Фото: Пентагон провел серию взрывов в Кабуле после терактов, никто не пострадал (Victor J. Blue/The New York Times/Redux)
Американские военнослужащие устроили несколько контролируемых взрывов на территории аэропорта Кабула. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Центрального командования ВС США майор Джон Ригсби.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.
По его сведениям, подрывы были запланированы американскими военными заранее.
Ранее сообщалось, что на территории воздушной гавани прогремело порядка семи взрывов.
Как заявил в Twitter представитель захватившего власть в Афганистане "Талибана" Забихулла Муджахид, эти подрывы были устроены ВС США с целью уничтожения собственного оборудования. Гражданским лицам ничто не угрожало.