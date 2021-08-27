ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пентагон провел контролируемые взрывы в Кабуле

Новина українською →
Кабул, Пятница 27 августа 2021 01:14
Пентагон провел контролируемые взрывы в Кабуле Фото: Пентагон провел серию взрывов в Кабуле после терактов, никто не пострадал (Victor J. Blue/The New York Times/Redux)
Автор: Артур Родивилов

Американские военнослужащие устроили несколько контролируемых взрывов на территории аэропорта Кабула. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Центрального командования ВС США майор Джон Ригсби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По его сведениям, подрывы были запланированы американскими военными заранее.

Ранее сообщалось, что на территории воздушной гавани прогремело порядка семи взрывов.

Как заявил в Twitter представитель захватившего власть в Афганистане "Талибана" Забихулла Муджахид, эти подрывы были устроены ВС США с целью уничтожения собственного оборудования. Гражданским лицам ничто не угрожало.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабул Взрыв
NEWS
Президент Латвии о вступлении Украины в ЕС: нужно убедить скептически настроенные страны
Президент Латвии о вступлении Украины в ЕС: нужно убедить скептически настроенные страны
DAILY
Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет
Александр Белоусфинансовый редактор Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет