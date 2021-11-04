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Пентагон опубликовал результаты расследования об ударе беспилотника в Кабуле

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США, Четверг 04 ноября 2021 07:27
Пентагон опубликовал результаты расследования об ударе беспилотника в Кабуле Фото: Пентагон опубликовал отчет об ударе беспилотника в Кабуле 29 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Пентагон опубликовал результаты расследование об ударе беспилотника в Кабуле 29 августа. Как известно, в результате авиаудара погибло 10 афганцев, включая детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

Инспектор Пентагона, генерал-лейтенант ВВС США Сами Саид заявил, что авиаудар был ошибкой, которая не нарушила никаких законов.

По его словам, американские военные, которые осуществили удар с беспилотника, искренне считали, что их целью был объект, который представлял "неизбежную угрозу" со стороны "ИГ".

Разведка сообщила об автомобиле Toyota Corolla, в котором находилась взрывчатка. В результате военные ошиблись автомобилем. Кроме того, они не знали, что в этом районе были дети.

"Лица, участвовавшие в ударе, опрошенные в ходе этого расследования, искренне верили в то время, что они нацелены на неминуемую угрозу силам США", - сказал он.

По словам Саида, расследование не выявило нарушений закона, в том числе закона о войне. Однако "имели место ошибки при исполнении, в сочетании с предвзятостью подтверждения и сбоями связи, что, к сожалению, привело к жертвам среди гражданского населения".

Полный отчет был передан министру обороны и оперативным командирам, чтобы они могли оценить рекомендации и решить, что еще они могут предпринять для принятия корректирующих мер. Отчет также был передан командованию для оценки анализа и определения ответственности, в зависимости от обстоятельств.

"Полный отчет не может быть опубликован, поскольку методы, источники, тактика, приемы и процедуры, используемые при нанесении таких ударов, засекречены", - говорится в сообщении.

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