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Пентагон опублікував результати розслідування про удар безпілотника в Кабулі

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США, Четвер 04 листопада 2021 07:27
Пентагон опублікував результати розслідування про удар безпілотника в Кабулі Фото: Пентагон опублікував звіт про удар безпілотника в Кабулі 29 серпня (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Пентагон опублікував результати розслідування про удар безпілотника в Кабулі 29 серпня. Як відомо, в результаті авіаудару загинуло 10 афганців, включаючи дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

Інспектор Пентагону, генерал-лейтенант ВПС США самі Саїд заявив, що авіаудар був помилкою, яка не порушила жодних законів.

За його словами, американські військові, які здійснили удар з безпілотника, щиро вважали, що їх метою був об'єкт, який представляв "неминучу загрозу" з боку "ІД".

Розвідка повідомила про автомобіль Toyota Corolla, в якому знаходилася вибухівка. В результаті військові помилилися автомобілем. Крім того, вони не знали, що в цьому районі були діти.

"Особи, які брали участь в ударі, опитані в ході цього розслідування, щиро вірили в той час, що вони націлені на неминучу загрозу силам США", - сказав він.

За словами Саїда, розслідування не виявило порушень закону, в тому числі закону про війну. Однак "були помилки при виконанні, в поєднанні з упередженістю підтвердження і збоями зв'язку, що, на жаль, призвело до жертв серед цивільного населення".

Повний звіт був переданий міністру оборони та оперативним командирам, щоб вони могли оцінити рекомендації та вирішити, що ще вони можуть зробити для прийняття коригувальних заходів. Звіт також був переданий командуванню для оцінки аналізу та визначення відповідальності, залежно від обставин.

"Повний звіт не може бути опублікований, оскільки методи, джерела, тактика, прийоми та процедури, використовувані при нанесенні таких ударів, засекречені", - йдеться в повідомленні.

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