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Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту. WP розкрило деталі схеми

Вівторок 14 листопада 2023 15:57
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Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту. WP розкрило деталі схеми Архівне фото: Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська нафта через Туреччину потрапляла на грецький НПЗ. Уже звідти нафту продавали до Пентагону, незважаючи на міжнародні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Нафтопродукти, що походять із Росії, продовжували надходити на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції", - ідеться в матеріалі.

Зазначається, що маршрут поставок пролягав через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати приналежність нафти до РФ. Фактично право власності на продукцію кілька разів переходило з рук у руки, перш ніж вона досягла Греції.

Видання пише, що точну кількість мазуту російського походження в продукції, яку закуповує Пентагон, визначити не вдалося. Ці продукти очищаються з використанням безлічі інгредієнтів, які неможливо відстежити в процесі виробництва.

Також не вдалося встановити, чи був у якийсь момент шляху мазут з Росії перемаркований як такий, що прибув з іншої країни. Документи, що описують походження партії нафти, відомі як сертифікати походження, не є загальнодоступними.

Що про це говорять у Пентагоні

Пентагон підписав з грецьким нафтопереробним заводом нові контракти на суму у майже 1 мільярд доларів відтоді, як заборона США набула чинності в березні минулого року.

Згідно зі звітами про відвантаження, з лютого понад 1 мільйон барелів авіагасу від Motor Oil Hellas також було надіслано державним і корпоративним покупцям в Італії, Франції, Іспанії та Великій Британії.

Представник Агентства оборонної логістики Пентагону Джо Йосва заявив, що йому невідомо про те, що паливо з Росії прямує до його грецького постачальника.

Агентство вважає, що його підрядники, зокрема Motor Oil Hellas, "несуть відповідальність за забезпечення дотримання застосовних законів і правил, що стосуються бізнесу з Росією і російськими компаніями" і "повинні підтвердити своє дотримання таких законів і правил у рамках процесу придбання".

Згідно із санкційними правилами, турецьким підприємствам дозволено приймати російське паливо. Грецький нафтопереробний завод не може цього зробити.

Ембарго на російську нафту

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Нещодавно Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

Видання Financial Times написало, що Росія обходить санкції і встановлений США ціновий ліміт на продаж нафти. Це змушує західні країни шукати шляхи посилення одного зі своїх ключових економічних обмежень проти країни-агресора.

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