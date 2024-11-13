Пентагон назвав обсяг наданої допомоги Україні з пакета на 60 млрд доларів

"З моменту отримання додаткового документа ми витратили майже 3,7 млрд доларів на обладнання із запасів Міністерства оборони в ході 12 вилучень PDA (із запасів Пентагону, - ред.), які були оголошені в період з кінця квітня до середини жовтня", - сказав він.

За його словами, коли Пентагон вилучає обладнання, яке негайно доступне із запасів, його відправляють протягом кількох днів чи тижнів. Між прийняттям

"Крім того, до середини минулого місяця ми поставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, які ми зобов'язалися поставити зі складів, включаючи 155-міліметрові артилерійські снаряди, зенітні ракети GMLR, Patriot, NASAMS, ракети та багато іншого", - сказав Рай.

Спікер Пентагону повідомив про виконання 67% інших критичних зобов'язань щодо протиповітряної оборони, включаючи ракети Stinger та Hawk, та 60% засобів для ведення вогню, включаючи бомби малого діаметра та 105-міліметрові боєприпаси.

"Ми поставили сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі одиниць бронетехніки, тисячі боєприпасів для HIMARS та протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, значні можливості протиповітряної оборони, включаючи батарею Patriot, сотні перехоплювачів та десятки інших систем", - сказав він.

Що стосується фінансування, у Пентагон загалом 7,1 млрд доларів у PDA. Ще 2,2 млрд доступні за програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), повідомив Райдер.

"Ми продовжимо поспішати за допомогою та використати наявні у нас кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає те, що їй потрібно для стримування та боротьби з російською агресією. І ми продовжимо робити все можливе, щоб Україна отримала необхідну допомогу", - додав Райдер.