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Пентагон назвав Китай "єдиним стратегічним конкурентом", РФ - регіональною загрозою

Фото: Пентагон назвав Росію регіональною загрозою, а Китай – головним конкурентом (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство оборони США оприлюднило нову Арктичну стратегію на 2024 рік. Пентагон висловив стурбованість "зростаючим зближенням" між Китаєм і Росією - двома головними конкурентами Вашингтона у сфері національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з доповіддю, США розширять свою військову готовність і спостереження в Арктиці, враховуючи зростання інтересу Китаю та Росії, а також нові ризики, викликані прискореною зміною клімату.

"Танення арктичних льодів відкриває нові судноплавні шляхи та приваблює підвищений інтерес та активність як з боку Китайської Народної Республіки, так і з боку Росії", - заявила заступник міністра оборони Кетлін Гікс на брифінгу.

За її словами, Китай - "єдиний стратегічний конкурент, який володіє волею і все більшими засобами для розбудови міжнародного порядку", тоді як Росія "продовжує становити серйозну загрозу безпеці та стабільності в регіоні".

Пріоритети Пентагону включають найкраще спостереження за великим регіоном, а також дослідження космічних систем попередження про ракетний напад, глибшу координацію в рамках НАТО і з Канадою через Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, а також покращення супутникового та інформаційного зв'язку.

Вторгнення Росії в Україну ізолювало її від семи інших країн, які оточують Арктику, всі з яких тепер є членами Організації Північноатлантичного договору, і зробило її більш залежною від Китаю, який має свої власні цілі в регіоні. Арктичні країни в Північній Америці та Європі також зіткнулися з новими загрозами, від глушіння GPS до шпигунських куль.

Китай, хоч і не є арктичною країною, намагається отримати вплив, доступ "і відігравати важливішу роль у регіональному управлінні". За словами Пентагона, він експлуатує три криголами в регіоні для проведення спільних цивільно-військових досліджень та провів випробування безпілотних підводних апаратів та літаків з фіксованим крилом, здатних працювати в полярних умовах.

Танення льодів

Арктика нагрівається у кілька разів швидше, ніж будь-який інший регіон на Землі, що створює можливості для країн з арктичним узбережжям розробляти поки що переважно теоретичні мінеральні та енергетичні ресурси.

Стратегічне значення регіону також змінюється в міру танення морського льоду, внаслідок чого Берінгова протока між Аляскою та Росією та Баренцеве море на північ від Норвегії "стають більш судноплавними та більш значущими в економічному та військовому відношенні", йдеться у доповіді.

"Зміна клімату та викликані цим зрушення в умовах ведення бойових дій вимагають від нас переосмислення того, як найкраще захистити наших солдатів та запобігти конфліктам", - сказав Гікс.

Росія продовжує інвестувати у нову військову інфраструктуру та відновлювати радянські споруди в регіоні. Крім того, її Північний флот базується на Кольському півострові разом із балістичними ракетами підводних човнів.

Росія має "чіткий шлях підходу до території США через Арктику" і може використати свої можливості там, щоб перешкодити США реагувати на кризи в Європі чи Індо-Тихоокеанському регіоні. Її морська інфраструктура також може дозволити їй контролювати Північний морський шлях, навіть у районах, де вона не має законних претензій, йдеться в доповіді.

"Сполучені Штати - арктична країна, і цей регіон має вирішальне значення для оборони нашої країни, захисту національного суверенітету США та наших зобов'язань щодо оборонних договорів, - заявив міністр оборони Ллойд Остін у записці. - Великі геополітичні зміни зумовлюють необхідність цього нового стратегічного підходу до Арктики".

 

Нагадаємо, ще в 2021 році Пентагон опублікував свою нову стратегію відновлення арктичного домінування , що призвело до реорганізації її сил і пріоритетів на Алясці. У ній говорилося, що морські льоди, що швидко тануть, в районі Полярного кола, потепління в якому відбувається вдвічі швидше, ніж в іншому світі, "відкривають нові можливості для видобутку природних ресурсів, судноплавних маршрутів і комерційного рибальства". З таненням льодів розширюється доступ до регіону та підвищується його непередбачуваність.

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