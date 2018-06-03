Пентагон назвал условие для снижения давления на КНДР

Пхеньян может ждать снижение международного давления после отказа от ядерного оружия

Северная Корея может рассчитывать на снижение международного давления только после того, как сделает конкретные шаги по отказу от ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис перед встречей в Сингапуре со своими коллегами из Южной Кореи и Японии, передает Reuters.

"Мы продолжим выполнять резолюции Совета безопасности ООН по Северной Корее. Они смогут рассчитывать на ослабление давления только после того, как предпримут меры по необратимой денуклеаризации", - заявил Мэттис.

Кроем того, говоря о запланированном саммите лидеров КНДР и США, Мэттис предупредил, что "ожидается непростая дорога в этом направлении".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.