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Пентагон назвав умову для зниження тиску на КНДР

НовиниПолітика    03.06.2018 - 09:35
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com/secdef)
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com/secdef)

Пхеньян може чекати на зниження міжнародного тиску після відмови від ядерної зброї

Північна Корея може розраховувати на зниження міжнародного тиску тільки після того, як зробить конкретні кроки щодо відмови від ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс перед зустріччю в Сінгапурі зі своїми колегами з Південної Кореї та Японії, передає Reuters.

"Ми продовжимо виконувати резолюції Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї. Вони зможуть розраховувати на послаблення тиску тільки після того, як вживуть заходів по незворотній денуклеаризації", - заявив Меттіс.

Окрім того, говорячи про запланований саміт лідерів КНДР і США, Меттіс попередив, що "очікується непроста дорога в цьому напрямку".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Северная Корея, Джеймс Меттіс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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