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Пентагон та NASA домовилися про співпрацю. Військові можуть охороняти бази на Місяці

Вашингтон, Понеділок 01 лютого 2021 20:15
Пентагон та NASA домовилися про співпрацю. Військові можуть охороняти бази на Місяці
Фото: NASA (flickr.com Jessie Hodge)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони США (Пентагон) та американське космічне агентство (NASA) домовилися про співпрацю. Пентагон може в майбутньому забезпечувати охорону космічних баз NASA на Місяці.

Про це пише американська газета Wall Street Journal.

За інформацією видання, Пентагон та NASA вирішили об'єднати зусилля для дослідження Місяця та вирішення ще деяких космічних завдань. Багато деталей співпраці ще в розробці або засекречені.

Об'єднати зусилля вирішили на тлі агресивних дій Росії та Китаю в космосі, зокрема, використання протисупутникової зброї, засобів встановлення перешкод та інших ворожих технологій.

В центрі всіх дій, як пише газета, перебувають Космічні сили США. Нещодавно начальник оперативного відділу Космічних сил Джон Реймонд анонсував партнерство з NASA, направлене на захист супутників від лазерів та кібератак.

Крім того, як розповіли джерела видання, очікується співпраця для захисту майбутніх місячних баз NASA, а також захисту комерційних американських операцій, націлених на видобування води та корисних копалин на Місяці.

Нагадаємо, нещодавно NASA та SpaceX анонсували черговий запуск космічного корабля CrewDragon з астронавтами. Корабель знову доставить людей на МКС.

У матеріалі РБК-Україна "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна" ви можете більше дізнатися про плани США щодо освоєння Місяця.

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