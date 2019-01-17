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Пентагон почне перевіряти новобранців армії США з грін-картами, - WP

Новини » Політика    17.01.2019 - 08:37
Пентагон почне перевіряти новобранців армії США з грін-картами, - WP
Фото: армія США (defense.gov)

США будуть перевіряти таких рекрутів на причетність до тероризму або шпигунства

Міністерство оборони США з лютого 2019 року введе щорічну перевірку новобранців з грін-картами і родичами за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Повідомляється, що на сьогодні Пентагон розробляє процедуру перевірку потенційних новобранців, які отримали грін-карти або мають родичів за кордоном. Передбачається, що нова практика перевірок набуде чинності не пізніше 15 лютого.

За даними джерел у Пентагоні, перевірку будуть проходити не тільки іноземці, але й громадяни США, які вступили в шлюб з іноземцями або мають родичів з подвійним громадянством. У Міноборони США відзначають, що нововведення необхідні у зв'язку з потенційними терористичними загрозами.

"Міністерство має запровадити додаткові методи перевірок іноземців та протоколи для виявлення та зниження ризиків, пов'язаних з іноземними контактами", - йдеться в записці до документу, поширеній серед старших посадових осіб Пентагону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США хочуть посилити видачу віз і грін-карт мігрантам. Планується, що при подачі заяв прохачів зобов'яжуть вносити велику грошову заставу.

Крім того, минулого року президент США Дональд Трамп заявляв, що скасує американське громадянство за народженням.

 

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