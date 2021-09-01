UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пентагон допускает возможность сотрудничества с талибами для борьбы с ИГ

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты допускают, что могут начать сотрудничество с боевиками "Талибана". В частности, чтобы бороться с "Исламским государством".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Пентагоне.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не знают, что будет с талибами в будущем.

"Я могу сказать вам по личному опыту, что это безжалостная группа из прошлого, и изменится ли она или нет, еще предстоит увидеть", - сказал он, добавив, что США сотрудничали с ними только в последние недели, потому что "на войне вы делаете то, что должны".

На вопрос, возможно ли, что Пентагон будет сотрудничать с талибами в будущем для борьбы с ИГ, генерал Милли ответил: "Это возможно".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПентагон