На пенсію "з відстрочкою": як збільшити виплати при пізньому виході на пенсію

Українці часто продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, що впливає на розмір майбутніх виплат.

РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України розповідає, чи збільшиться розмір пенсії, якщо людина вирішить вийти на пенсію пізніше 60 років.

Законодавство про пенсійне страхування містить норми, які стимулюють людей виходити на пенсію пізніше. Особи, які досягли пенсійного віку, можуть отримати пенсію з відстрочкою, що дозволяє їм продовжувати працювати.

Згідно з цими нормами, пенсія для тих, хто вирішив відстрочити вихід, підвищується:

на строк до 60 місяців – пенсія зростає на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, який йде після досягнення пенсійного віку

на строк понад 60 місяців – надбавка становить 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу

Слід зазначити, що підвищення пенсії за неповний місяць стажу не здійснюється. Наприклад, якщо особа відстрочить вихід на пенсію на один рік (12 місяців), її пенсія зросте на 6% (0,5% х 12). Якщо відстрочка триватиме два роки, надбавка складе 12% (0,5% х 24). Якщо ж українець вирішить відстрочити пенсію на шість років (72 місяці), основний розмір пенсії збільшиться на 54% (72 х 0,75%).

Пенсія за віком "з відстрочкою" призначається за зверненням пенсіонера і, як правило, починає діяти з першого числа місяця, в якому була подана заява.