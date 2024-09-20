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На пенсию "с отсрочкой": как увеличить выплаты при позднем уходе на пенсию

Украина, Киев, Пятница 20 сентября 2024 15:33
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На пенсию "с отсрочкой": как увеличить выплаты при позднем уходе на пенсию Фото: Пенсии в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы часто продолжают работать после достижения пенсионного возраста, что влияет на размер будущих выплат.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины рассказывает, увеличится ли размер пенсии, если человек решит выйти на пенсию позже 60 лет.

Законодательство о пенсионном страховании содержит нормы, стимулирующие людей выходить на пенсию позже. Лица, достигшие пенсионного возраста, могут получить пенсию с отсрочкой, позволяющей им продолжать работать.

Согласно этим нормам, пенсия для тех, кто решил отсрочить выход, повышается:

  • сроком до 60 месяцев – пенсия растет на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, который идет после достижения пенсионного возраста
  • сроком более 60 месяцев – надбавка составляет 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа

Следует отметить, что повышение пенсии за неполный месяц стажа не производится. К примеру, если лицо отсрочит выход на пенсию на один год (12 месяцев), его пенсия вырастет на 6% (0,5% х 12). Если отсрочка будет продолжаться два года, прибавка составит 12% (0,5% х 24). Если украинец решит отсрочить пенсию на шесть лет (72 месяца), основной размер пенсии увеличится на 54% (72 х 0,75%).

Пенсия по возрасту "с отсрочкой" назначается по обращению пенсионера и, как правило, начинает действовать с первого числа месяца, в котором было подано заявление.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2025 году ожидается повышение пенсий в Украине, но оно будет незначительным. Министр социальной политики Оксана Жолнович говорит, что пенсионеры могут рассчитывать на плановую индексацию. Она отметила, что Пенсионный фонд финансируется из страховых взносов и расчеты базируются на ожидаемых поступлениях. Также планируется перерасчет пенсий в баллы, что также должно положительно повлиять на выплаты всем пенсионерам.

Напомним, мы писали, что в Украине планируется внедрить экспериментальный проект "Электронный пенсионный калькулятор". Этот инструмент позволит оценивать пенсионные права застрахованных лиц и пенсионеров, а также рассчитывать прогнозные размеры пенсий и дополнительных социальных выплат.

Электронный калькулятор обеспечит возможность расчета пенсионных выплат на основе имеющейся информации о лице, а также учтет возможное увеличение уплаченных страховых взносов, период уплаты и отсрочку назначения пенсии.

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