На пенсию "с отсрочкой": как увеличить выплаты при позднем уходе на пенсию
Украинцы часто продолжают работать после достижения пенсионного возраста, что влияет на размер будущих выплат.
РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины рассказывает, увеличится ли размер пенсии, если человек решит выйти на пенсию позже 60 лет.
Законодательство о пенсионном страховании содержит нормы, стимулирующие людей выходить на пенсию позже. Лица, достигшие пенсионного возраста, могут получить пенсию с отсрочкой, позволяющей им продолжать работать.
Согласно этим нормам, пенсия для тех, кто решил отсрочить выход, повышается:
- сроком до 60 месяцев – пенсия растет на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, который идет после достижения пенсионного возраста
- сроком более 60 месяцев – надбавка составляет 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа
Следует отметить, что повышение пенсии за неполный месяц стажа не производится. К примеру, если лицо отсрочит выход на пенсию на один год (12 месяцев), его пенсия вырастет на 6% (0,5% х 12). Если отсрочка будет продолжаться два года, прибавка составит 12% (0,5% х 24). Если украинец решит отсрочить пенсию на шесть лет (72 месяца), основной размер пенсии увеличится на 54% (72 х 0,75%).
Пенсия по возрасту "с отсрочкой" назначается по обращению пенсионера и, как правило, начинает действовать с первого числа месяца, в котором было подано заявление.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2025 году ожидается повышение пенсий в Украине, но оно будет незначительным. Министр социальной политики Оксана Жолнович говорит, что пенсионеры могут рассчитывать на плановую индексацию. Она отметила, что Пенсионный фонд финансируется из страховых взносов и расчеты базируются на ожидаемых поступлениях. Также планируется перерасчет пенсий в баллы, что также должно положительно повлиять на выплаты всем пенсионерам.
Напомним, мы писали, что в Украине планируется внедрить экспериментальный проект "Электронный пенсионный калькулятор". Этот инструмент позволит оценивать пенсионные права застрахованных лиц и пенсионеров, а также рассчитывать прогнозные размеры пенсий и дополнительных социальных выплат.
Электронный калькулятор обеспечит возможность расчета пенсионных выплат на основе имеющейся информации о лице, а также учтет возможное увеличение уплаченных страховых взносов, период уплаты и отсрочку назначения пенсии.
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