За законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, при розрахунку пенсії враховують заробіток за весь страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року. Дані беруть із реєстру застрахованих осіб. Це основне правило.

Коли довідка про зарплату обов’язкова

Довідку про заробіток за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року можна подати за бажанням. Наприклад, якщо в той час була висока зарплата або людина працювала за сумісництвом, то за наявності довідок цей період теж врахують.

Обов’язково довідку подають лише тоді, коли після 1 липня 2000 року людина набула менше п’яти років страхового стажу.

Де взяти довідку про зарплату

Довідку видає підприємство, установа або організація, де працювала людина. Її складають на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану зарплату.

Також довідку може надати правонаступник підприємства, установи чи організації або архівна установа.

Важливо: якщо зарплата до липня 2000 року невисока порівняно із зарплатою після цієї дати, її врахують, але на розрахунок пенсії вона не вплине.