Пенсійний калькулятор: як дізнатися розмір майбутньої пенсії

Пенсійний калькулятор став важливим інструментом для мільйонів українців, які прагнуть розрахувати свої майбутні пенсійні виплати. Цей онлайн-сервіс, доступний на офіційному сайті Пенсійного фонду України, дозволяє громадянам легко та швидко отримати орієнтовну суму своєї пенсії, враховуючи індивідуальні особливості трудового стажу та заробітної плати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Скористатися сервісом можна самостійно, в Особистому кабінеті на сайті ПФУ.

Як працює пенсійний калькулятор

Вхідні дані. Для точного розрахунку необхідно ввести такі дані:

Стаж роботи.

Розмір заробітної плати за кожен рік роботи.

Вік виходу на пенсію.

Інші можливі додаткові параметри, такі як особливі умови праці або пільгові категорії.

Розрахунок коефіцієнта заробітної плати. Калькулятор порівнює середню заробітну плату користувача з середньою заробітною платою по країні за відповідні роки. Це допомагає визначити коефіцієнт заробітної плати, який використовується для подальшого розрахунку пенсії.

Стаж роботи. Враховується загальний трудовий стаж, а також спеціальні види стажу, наприклад, стаж на шкідливих виробництвах чи в особливо важких умовах праці.

Визначення базової суми пенсії. На основі введених даних калькулятор розраховує базову суму пенсії за формулою, що враховує коефіцієнт заробітної плати та кількість років стажу.

Додаткові надбавки. Якщо користувач має право на додаткові надбавки, такі як за вислугу років, за особливі умови праці чи інші пільги, калькулятор врахує ці параметри при кінцевому розрахунку.

Отримання результату. Після введення всіх необхідних даних та проведення розрахунків користувач отримує орієнтовну суму своєї майбутньої пенсії.

Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на сайті ПФУ постійно. Кількість разів зміни чи уточнення вхідних даних та проведення розрахунку пенсії не обмежена.

Переваги пенсійного калькулятора

Простота та зручність. Калькулятор є інтуїтивно зрозумілим і доступним для широкого кола користувачів, що дозволяє швидко та без зайвих зусиль отримати необхідну інформацію.

Точність розрахунків. Завдяки використанню актуальних даних та спеціальних формул розрахунки є максимально точними.

Доступність онлайн. Можливість скористатися сервісом у будь-який час з будь-якого пристрою з доступом до Інтернету.