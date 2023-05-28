Пенсійний фонд України може отримати нові "обов'язки": про що мова

До Пенсійного фонду можуть перейти функції з нарахування допомоги вагітним та на дітей. У Раді зареєстрований відповідний законопроект.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на відповідний документ, розміщений на сайті парламенту.
Запровадження таких змін необхідне, оскільки управління соцзахисту не можуть нараховувати допомогу в деяких регіонах. А саме:
При цьому в інших представництвах соцзахисту (в інших областях) зробити це технічно неможливо.
"Через децентралізований механізм нарахувань і виплат документи з одного району не можуть потрапити на адміністрування в інший район", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Річ у тім, що на відміну від управлінь соцзахисту, підрозділи Пенсійного фонду дозволяють "реалізувати своє право на соціальні виплати, незалежно від того, де перебуває людина".
В пояснювальній записці йдеться про те, що після прийняття законопроекту, спеціалісти ПФУ зможуть призначати:
Якщо вагітна прописана у Херсоні, але була вимушена виїхати через бойові дії до Дніпра, то вона не може отримати допомогу у підрозділі соцзахисту у місті, куди евакуювалась та залишиться без виплати. Якщо вказаний законопроект буде ухвалено, то прийшовши до Пенсійного фонду в Дніпрі, жінка зможе отримати допомогу.
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