UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пенсійний фонд України може отримати нові "обов'язки": про що мова

Фото: виплати вагітним та допомоги на дітей можуть перейти до ПФУ (freepik_com)
Автор: Наталія Гурковська

До Пенсійного фонду можуть перейти функції з нарахування допомоги вагітним та на дітей. У Раді зареєстрований відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на відповідний документ, розміщений на сайті парламенту.

Запровадження таких змін необхідне, оскільки управління соцзахисту не можуть нараховувати допомогу в деяких регіонах. А саме:

  • в районах на тимчасово окупованих територіях;
  • районах, що розташовані в зоні бойових дій.

При цьому в інших представництвах соцзахисту (в інших областях) зробити це технічно неможливо.

"Через децентралізований механізм нарахувань і виплат документи з одного району не можуть потрапити на адміністрування в інший район", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Чому було обрано саме ПФУ

Річ у тім, що на відміну від управлінь соцзахисту, підрозділи Пенсійного фонду дозволяють "реалізувати своє право на соціальні виплати, незалежно від того, де перебуває людина".

Виплати, які можна буде оформити в ПФУ

В пояснювальній записці йдеться про те, що після прийняття законопроекту, спеціалісти ПФУ зможуть призначати:

  • допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;
  • допомоги при народженні дитини;
  • допомоги при усиновленні дитини;
  • допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;
  • оплати послуги патронату над дитиною, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;
  • грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
  • сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів, батьків-вихователів і прийомних батьків.

Приклад

Якщо вагітна прописана у Херсоні, але була вимушена виїхати через бойові дії до Дніпра, то вона не може отримати допомогу у підрозділі соцзахисту у місті, куди евакуювалась та залишиться без виплати. Якщо вказаний законопроект буде ухвалено, то прийшовши до Пенсійного фонду в Дніпрі, жінка зможе отримати допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
виплатипенсії в УкраїніПенсійна реформавыплаты на ребенка