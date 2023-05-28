Пенсійний фонд України може отримати нові "обов'язки": про що мова

До Пенсійного фонду можуть перейти функції з нарахування допомоги вагітним та на дітей. У Раді зареєстрований відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на відповідний документ, розміщений на сайті парламенту.

Запровадження таких змін необхідне, оскільки управління соцзахисту не можуть нараховувати допомогу в деяких регіонах. А саме:

в районах на тимчасово окупованих територіях;

районах, що розташовані в зоні бойових дій.

При цьому в інших представництвах соцзахисту (в інших областях) зробити це технічно неможливо.

"Через децентралізований механізм нарахувань і виплат документи з одного району не можуть потрапити на адміністрування в інший район", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Чому було обрано саме ПФУ

Річ у тім, що на відміну від управлінь соцзахисту, підрозділи Пенсійного фонду дозволяють "реалізувати своє право на соціальні виплати, незалежно від того, де перебуває людина".

Виплати, які можна буде оформити в ПФУ

В пояснювальній записці йдеться про те, що після прийняття законопроекту, спеціалісти ПФУ зможуть призначати:

допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

допомоги при народженні дитини;

допомоги при усиновленні дитини;

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомоги на дітей одиноким матерям;

соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

оплати послуги патронату над дитиною, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів, батьків-вихователів і прийомних батьків.

Приклад

Якщо вагітна прописана у Херсоні, але була вимушена виїхати через бойові дії до Дніпра, то вона не може отримати допомогу у підрозділі соцзахисту у місті, куди евакуювалась та залишиться без виплати. Якщо вказаний законопроект буде ухвалено, то прийшовши до Пенсійного фонду в Дніпрі, жінка зможе отримати допомогу.