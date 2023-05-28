Пенсионный фонд Украины может получить новые "обязанности": о чем идет речь
К Пенсионному фонду могут перейти функции по начислению помощи беременным и на детей. В Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, размещенный на сайте парламента.
Введение таких изменений необходимо, поскольку управление соцзащиты не может начислять помощь в некоторых регионах. А именно:
- в районах на временно оккупированных территориях;
- районах, расположенных в зоне боевых действий.
При этом в других представительствах соцзащиты (в других областях) сделать это невозможно.
"Из-за децентрализованного механизма начислений и выплат документы из одного района не могут попасть на администрирование в другой район", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Почему был выбран именно ПФУ
Дело в том, что в отличие от управлений соцзащиты подразделения Пенсионного фонда позволяют "реализовать свое право на социальные выплаты, независимо от того, где находится человек".
Выплаты, которые можно будет оформить в ПФУ
В пояснительной записке говорится, что после принятия законопроекта, специалисты ПФУ смогут назначать:
- пособия по беременности и родам;
- пособия при рождении ребенка;
- помощи при усыновлении ребенка;
- пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- пособия на детей одиноким матерям;
- социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;
- оплаты услуги патроната над ребенком, государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;
- денежного довольствия родителям воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей и приемных родителей.
Пример
Если беременная прописана в Херсоне, но была вынуждена выехать из-за боевых действий в Днепр, то она не может получить помощь в подразделении соцзащиты в городе, куда эвакуировалась и останется без выплаты. Если указанный законопроект будет принят, придя в Пенсионный фонд в Днепре, женщина сможет получить помощь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.