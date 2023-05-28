Пенсионный фонд Украины может получить новые "обязанности": о чем идет речь

К Пенсионному фонду могут перейти функции по начислению помощи беременным и на детей. В Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, размещенный на сайте парламента.

Введение таких изменений необходимо, поскольку управление соцзащиты не может начислять помощь в некоторых регионах. А именно:

в районах на временно оккупированных территориях;

районах, расположенных в зоне боевых действий.

При этом в других представительствах соцзащиты (в других областях) сделать это невозможно.

"Из-за децентрализованного механизма начислений и выплат документы из одного района не могут попасть на администрирование в другой район", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Почему был выбран именно ПФУ

Дело в том, что в отличие от управлений соцзащиты подразделения Пенсионного фонда позволяют "реализовать свое право на социальные выплаты, независимо от того, где находится человек".

Выплаты, которые можно будет оформить в ПФУ

В пояснительной записке говорится, что после принятия законопроекта, специалисты ПФУ смогут назначать:

пособия по беременности и родам;

пособия при рождении ребенка;

помощи при усыновлении ребенка;

пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

пособия на детей одиноким матерям;

социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;

оплаты услуги патроната над ребенком, государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

денежного довольствия родителям воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;

уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей и приемных родителей.

Пример

Если беременная прописана в Херсоне, но была вынуждена выехать из-за боевых действий в Днепр, то она не может получить помощь в подразделении соцзащиты в городе, куда эвакуировалась и останется без выплаты. Если указанный законопроект будет принят, придя в Пенсионный фонд в Днепре, женщина сможет получить помощь.