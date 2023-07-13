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Пенсії понад 10 тисяч гривень: скільки українців отримує високі виплати

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Україна, Четвер 13 липня 2023 14:01
Пенсії понад 10 тисяч гривень: скільки українців отримує високі виплати Фото: мільйон українців отримують пенсію понад 10 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 липня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,1 млн українців. Це становить 10,4% від загальної кількості пенсіонерів (10,55 млн осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

За даними ПФУ, половина українців одержують пенсії до 4 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

  • до 2000 гривень - 0,6%, 63 674 осіб, середня пенсія - 1 227,80 гривень,
  • від 2001 до 3000 гривень - 29,5%, 3 107 388 осіб, середня пенсія - 2 619,19 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень - 21,3%, 2 243 433 осіб, середня пенсія - 3 547,2 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень - 15,0%, 1 585 453 осіб, середня пенсія - 4 406,61 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень - 23,2%, 2 452 277 осіб, середня пенсія - 6 833,81 гривень,
  • понад 10 000 гривень – 10,4%, 1 100 111 осіб, середня пенсія - 14 660,48 гривень.

Пенсії понад 10 тисяч гривень: скільки українців отримує високі виплати

Індексація чиновниками та депутатам

В Україні з 1 липня автоматично індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Перерахунок пенсій проведено 19419 пенсіонерам, середній розмір підвищення - 1020,71 гривень.

З них колишнім чиновникам підвищили пенсії на 1046,70 грн; колишнім народним депутатам на 1450,98 грн.

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