Пенсии свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев получает высокие выплаты

По состоянию на 1 июля 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,1 млн украинцев. Это составляет 10,4% от общего числа пенсионеров (10,55 млн человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.