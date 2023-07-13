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Пенсии свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев получает высокие выплаты

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Украина, Четверг 13 июля 2023 14:01
Пенсии свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев получает высокие выплаты Фото: миллион украинцев получают пенсию свыше 10 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 июля 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,1 млн украинцев. Это составляет 10,4% от общего числа пенсионеров (10,55 млн человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, половина украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2000 гривен - 0,6%, 63 674 человек, средняя пенсия - 1 227,80 гривен,
  • от 2001 до 3000 гривен - 29,5%, 3 107 388 человек, средняя пенсия - 2 619,19 гривен,
  • от 3001 до 4000 гривен - 21,3%, 2 243 433 человек, средняя пенсия - 3 547,2 гривен,
  • от 4001 до 5000 гривен - 15,0%, 1 585 453 человек, средняя пенсия - 4 406,61 гривен,
  • от 5001 до 10000 гривен - 23,2%, 2 452 277 человек, средняя пенсия - 6 833,81 гривен,
  • более 10000 гривен - 10,4%, 1 100 111 человек, средняя пенсия - 14 660,48 гривен.

Пенсии свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев получает высокие выплаты

Индексация чиновниками и депутатам

В Украине с 1 июля автоматически индексированы на 19,7% пенсии некоторым категориям. Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения = 1020,71 гривен.

Из них бывшим чиновникам повысил пенсии на 1046,70 грн; бывшим народным депутатам на 1450,98 гривен.

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