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Для пенсіонерів в Україні запустили нову онлайн-послугу: про що йдеться

Вівторок 24 вересня 2024 16:17
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Для пенсіонерів в Україні запустили нову онлайн-послугу: про що йдеться Фото: пенсіонерка (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Деякі пенсійні послуги в українці тепер можуть отримати за допомогою шерингу документів. Їх копії можуть автоматично надсилатися до Пенсійного фонду.

Про це заявили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіровоградську ОВА.

Зазначається, що шеринг документів являє собою електронний сервіс, за допомогою якого копії документів із застосунку "Дія" автоматично надсилаються до Пенсійного фонду України.

У ПФУ представили перелік послуг, які доступні через шеринг:

  • призначення або перерахунок пенсій, субсидій, пільг та страхових виплат,
  • уточнення персональних даних,
  • оформлення або отримання пенсійного посвідчення,
  • оформлення допомоги на поховання тощо.

Також у ПФУ пояснили, що для передачі документів шляхом шерингу людині потрібно:

  1. Авторизуватися у "Дії",
  2. Відкрити необхідний документ та продиктувати або надати для сканування фахівцю сервісного центру штрихкод,
  3. Підтвердити запит на передачу даних з "Дії" до ПФУ.

Після цих дій відповідний документ завантажується до спеціалізованого програмного комплексу Пенсійного фонду України автоматично.

Раніше ми повідомляли про те, як українці можуть розрахувати розмір майбутньої пенсії. Для цього був створений спеціальний сервіс - "Електронний пенсійний калькулятор". Він допомагає оцінити пенсійні права застрахованих осіб і пенсіонерів та здійснює обрахунок прогнозних розмірів пенсій, додаткових соціальних виплат, а також інших складових пенсійної виплати.

Також нещодавно уряд України змінив порядок електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у соціальній сфері. Це було потрібно для імплементації законодавства України до правових стандартів Європейського Союзу у цій сфері. Про нововведення читайте у нашому матеріалі.

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