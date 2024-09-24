Для пенсіонерів в Україні запустили нову онлайн-послугу: про що йдеться

Деякі пенсійні послуги в українці тепер можуть отримати за допомогою шерингу документів. Їх копії можуть автоматично надсилатися до Пенсійного фонду.

Про це заявили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіровоградську ОВА .

Також у ПФУ пояснили, що для передачі документів шляхом шерингу людині потрібно:

Зазначається, що шеринг документів являє собою електронний сервіс, за допомогою якого копії документів із застосунку "Дія" автоматично надсилаються до Пенсійного фонду України.

Раніше ми повідомляли про те, як українці можуть розрахувати розмір майбутньої пенсії. Для цього був створений спеціальний сервіс - "Електронний пенсійний калькулятор". Він допомагає оцінити пенсійні права застрахованих осіб і пенсіонерів та здійснює обрахунок прогнозних розмірів пенсій, додаткових соціальних виплат, а також інших складових пенсійної виплати.

Також нещодавно уряд України змінив порядок електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у соціальній сфері. Це було потрібно для імплементації законодавства України до правових стандартів Європейського Союзу у цій сфері. Про нововведення читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.