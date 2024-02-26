У пенсіонерів просять дані для ідентифікації. ПФУ попередив про нове шахрайство в Україні

Невідомі особи, які представляються працівниками ПФУ, просять у пенсіонерів, які мають пройти фізичну ідентифікацію, реквізити банківських карток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.

За даними ПФУ, зловмисники видають себе за співробітників Пенсійного фонду. Вони просять надати їм реквізити банківських карток, бо це нібито необхідно для успішного здійснення ідентифікації чи подачі заявки на проведення процедури.

У відомстві запевнили: ПФУ не потрібно знати таку особисту інформацію пенсіонерів, щоб верифікувати особу.

"Офіційно заявляємо, що ні для подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку, ані для продовження чи поновлення виплат уповноважені працівники Фонду не використовують інформацію про реквізити банківських карток", - сказано у повідомленні.

Варто додати, що пенсіонери можуть пройти ідентифікацію трьома способами:

особисто у відділенні Ощадбанку;

за допомогою Дія.Підпис;

у режимі відеоконференцзв'язку.

Зарплати в Україні

Нещодавно Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2023 рік, який обліковується для розрахунку пенсії. Середня зарплата зросла на 7,0% (на 932,25 гривень) до 14 308,46 гривень.

Однак середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила 12,9%. Тому реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася - приблизно на 5%.

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

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