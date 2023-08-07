UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пенсіонери з окупованих територій зможуть відновити виплати через відеозв'язок

Фото: пенсіонери зможуть відновити пенсії через відеозв'язок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 4 серпня 2023 р. № 806.

Документ стосується осіб, виплату пенсій яким було припинено в період з 1 серпня 2022 року, і які проживають на територіях активних бойових дій,  або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Виплата пенсій може бути відновлена за заявами з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") про виплату пенсії на поточні рахунки в уповноважених банках або за заявами про поновлення виплати пенсії через веб-портал ПФУ, у разі встановлення органами ПФУ особи пенсіонера у режимі відеоконференцзв’язку.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку отримувач не виходить на контакт.

Якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія їй донараховується за весь період.

На тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів.

Читайте РБК-Україна в Google News