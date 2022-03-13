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Пенсии за март полностью профинансированы наперед, - ПФУ

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Украина, Воскресенье 13 марта 2022 10:19
Пенсии за март полностью профинансированы наперед, - ПФУ Фото: пенсии за март 2022 года полностью профинансированы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На пенсионные выплаты в марте уже направлено 47,1 млрд грн. Это становить100% потребности в средствах до конца выплатного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Это деньги для выплаты месячной пенсии получателям через уполномоченные банки и "Укрпочту" с установленными датами выплаты по 25 число включительно.

"12 марта 2022 года Пенсионный фонд Украины профинансировал уполномоченные банки на 8,5 млрд грн для выплаты пенсий марта. Банки зачисляют средства на счета пенсионере", - говорится в сообщении.

Раньше в Министерстве социальной политики Украины рассказали, как получать денежную помощь и пенсии во время военного положения. По выбору человека пенсии или денежную помощь выплачивают "Укрпочта" или уполномоченные банки.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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