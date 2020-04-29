Пенс отказался надевать маску во время визита в клинику

Вице-президент США Майкл Пенс отказался надевать защитную маску на лицо во время визита в клинику Майо в штате Миннесота. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАДИО.

По словам Пенса, он не болен коронавирусом, а маска нужна, чтобы не заражать других.

"Как вице-президент США я регулярно прохожу тесты на коронавирус, и каждый, кто вокруг меня, также проходит тестирование. И поскольку у меня нет коронавируса, я подумал, что было бы хорошо быть здесь, иметь возможность поговорить с этими учеными, этим невероятным медицинским персоналом, посмотреть им в глаза и сказать спасибо", - заявил Пенс.

Вице-президент США пояснил, что рекомендации Центра по контролю за заболеваниями (CDC) относительно ношения масок в общественных местах направлены на то, чтобы самому не заразить других.

Напомним, в США количество жертв коронавируса COVID-19 превысило потери американской армии во время войны в Вьетнаме. От коронавируса нового типа в США умерло 58 365 человек, в то время как за более чем десятилетие боевых действий в Вьетнаме погибли 58 220 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах 28 апреля, превысило один миллион человек.