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Пенс после критики начал носить маску

Новости » В мире     01.05.2020 - 02:53
Пенс после критики начал носить маску
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали американцам носить маски

Вице-президент США Майкл Пенс стал пользоваться медицинской маской, рекомендованной на время пандемии коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствует видео, размещенное телекомпанией NBC.

В четверг Пенс посетил совместное предприятие General Motors и Ventec Life Systems по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких в штате Индиана. Вице-президент и все присутствующие были в масках.

Отметим, что в начале апреля Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали американцам закрывать лица масками.

Напомним, ранее во время посещения клиники в штате Миннесота Пенс не закрыл лицо маской. В беседе с журналистами он объяснил отсутствие защитного средства тем, что не заражен коронавирусом.

Ведущие американские СМИ раскритиковали вице-президента за то, что он подает дурной пример гражданам страны.

По словам американского президента Дональда Трампа, в США врачи провели уже около 6 млн тестов на коронавирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса.

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