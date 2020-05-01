Пенс після критики почав носити маску

Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Центри з контролю і профілактики захворювань США рекомендували американцям носити маски

Віце-президент США Майкл Пенс став користуватися медичною маскою, рекомендованою час пандемії коронавірусу COVID-19. Про це свідчить відео, розміщене телекомпанією NBC.

У четвер Пенс відвідав спільне підприємство General Motors і Ventec Life Systems з виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів у штаті Індіана. Віце-президент і всі присутні були в масках.

VP Pence wears mask while touring a GM facility producing ventilators in Kokomo, Indiana. pic.twitter.com/VssPxMJjtO — NBC News (@NBCNews) April 30, 2020

Зазначимо, що на початку квітня Федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань США рекомендували американцям закривати обличчя масками.

Нагадаємо, раніше під час відвідування клініки в штаті Міннесота Пенс не закрив обличчя маскою. У бесіді з журналістами він пояснив відсутність захисного кошти тим, що не заражений коронавірусом.

Провідні американські ЗМІ розкритикували віце-президента за те, що він подає поганий приклад громадянам країни.

За словами американського президента Дональда Трампа, у США лікарі провели вже близько 6 млн тестів на коронавірус COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Білий дім має намір провести спецоперацію, щоб значно скоротити час, необхідний для розробки вакцини проти коронавірусу.