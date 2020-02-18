В Пекине за шесть дней построят завод по производству масок

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Реконструкция объекта началась в понедельник

Через шесть дней Пекин (Китай) превратит одно промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Как ожидается, завод будет производить 250 тыс. масок в день. Реконструкция объекта началась в понедельник и, как ожидается, завершится к субботе. Для защиты рабочих от возможного заражения 2019-nCoV вышеуказанная строительная компания будет измерять у них температуру тела ежедневно и выделит помещения вдали от жилой зоны для размещения рабочих с симптомами болезни, сообщили в компании.

На фоне борьбы Китая с эпидемией 2019-nCoV маски пользуются огромным спросом со стороны медработников, персонала по контролю заболеваний, а также населения.

Ранее в ВОЗ заявили, что в связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты.

РБК-Украина писало, что в Китае за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом. Власти также объявили, что построят вторую за 15 дней.