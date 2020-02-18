ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Пекине за шесть дней построят завод по производству масок

Новости » Общество     18.02.2020 - 06:50
В Пекине за шесть дней построят завод по производству масок
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Реконструкция объекта началась в понедельник

Через шесть дней Пекин (Китай) превратит одно промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Как ожидается, завод будет производить 250 тыс. масок в день. Реконструкция объекта началась в понедельник и, как ожидается, завершится к субботе. Для защиты рабочих от возможного заражения 2019-nCoV вышеуказанная строительная компания будет измерять у них температуру тела ежедневно и выделит помещения вдали от жилой зоны для размещения рабочих с симптомами болезни, сообщили в компании.

На фоне борьбы Китая с эпидемией 2019-nCoV маски пользуются огромным спросом со стороны медработников, персонала по контролю заболеваний, а также населения.

Ранее в ВОЗ заявили, что в связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты.

РБК-Украина писало, что в Китае за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом. Власти также объявили, что построят вторую за 15 дней.

Число жертв коронавируса приближается к 1900 Украина эвакуирует из Китая граждан более 10 стран
Новости Украины вирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь