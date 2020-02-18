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У Пекіні за шість днів побудують завод з виробництва масок

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 06:50
У Пекіні за шість днів побудують завод з виробництва масок
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Реконструкція об'єкта почалася в понеділок

Через шість днів Пекін (Китай) перетворить одну промислову будівлю в новий завод з виробництва захисних масок, щоб задовольнити зростаючий попит на них у зв'язку з спалахом епідемії коронавіруса нового типу 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Як очікується, завод буде виробляти 250 тис. масок в день. Реконструкція об'єкта почалася в понеділок і, як очікується, завершиться до суботи. Для захисту робітників від можливого зараження 2019-nCoV вищевказана будівельна компанія буде вимірювати в них температуру тіла щодня і виділить приміщення подалі від житлової зони для розміщення робітників з симптомами хвороби, повідомили в компанії.

На тлі боротьби Китаю з епідемією 2019-nCoV маски користуються величезним попитом з боку медпрацівників, персоналу з контролю захворювань, а також населення.

Раніше у ВООЗ заявили, що у зв'язку зі спалахом коронавіруса світ зіткнувся з хронічною браком коштів індивідуальної захисту.

РБК-Україна писало, що в Китаї за 10 днів побудували лікарню для заражених коронавірусом. Влада також оголосила, що побудують другу за 15 днів.

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