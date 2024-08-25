Пекін планує висунути США вимоги щодо Тайваню під час візиту Саллівана, - МЗС Китаю

Китай має намір закликати США утриматися від втручання в конфлікти в Південно-Китайському морі і висунути вимоги щодо Тайваню під час візиту радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана в Пекін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CCTV.
Представник Департаменту країн Північної Америки та Океанії МЗС Китаю заявив, що його територіальний суверенітет і права в Південно-Китайському морі мають історичну і правову основу.
За його словами, країни, що оточують Південнокитайське море, мають достатню впевненість і мудрість, щоб самостійно вирішувати свої проблеми.
«Зовнішні країни не повинні вживати жодних дій, які можуть спровокувати конфлікт або загострити ситуацію», - наголосив він і натякнув на підтримку США та їхніх союзників у зусиллях регіональних держав щодо захисту свого суверенітету від територіальних претензій Китаю.
Раніше видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що наступного тижня Салліван відвідає Китай, де планує зустрітися з міністром закордонних справ Ван І.
При цьому зазначалося, що візит може стати основою майбутньої зустрічі між президентом Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.
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