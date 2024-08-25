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Пекін планує висунути США вимоги щодо Тайваню під час візиту Саллівана, - МЗС Китаю

Фото: радник президента США з нацебезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Китай має намір закликати США утриматися від втручання в конфлікти в Південно-Китайському морі і висунути вимоги щодо Тайваню під час візиту радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана в Пекін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CCTV.

Представник Департаменту країн Північної Америки та Океанії МЗС Китаю заявив, що його територіальний суверенітет і права в Південно-Китайському морі мають історичну і правову основу. 

За його словами, країни, що оточують Південнокитайське море, мають достатню впевненість і мудрість, щоб самостійно вирішувати свої проблеми.

«Зовнішні країни не повинні вживати жодних дій, які можуть спровокувати конфлікт або загострити ситуацію», - наголосив він і натякнув на підтримку США та їхніх союзників у зусиллях регіональних держав щодо захисту свого суверенітету від територіальних претензій Китаю.

Візит Саллівана до Китаю

Раніше видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що наступного тижня Салліван відвідає Китай, де планує зустрітися з міністром закордонних справ Ван І.

При цьому зазначалося, що візит може стати основою майбутньої зустрічі між президентом Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Детальніше про лідера Китаю Сі Цзіньпіна та його шляхи до влади можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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