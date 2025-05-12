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"Пекельні вершники" не доїхали: Нацгвардійці відбили штурм окупантів біля Куп'янська

Понеділок 12 травня 2025 13:36
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"Пекельні вершники" не доїхали: Нацгвардійці відбили штурм окупантів біля Куп'янська Ілюстративне фото: Нацгвардійці відбили штурм окупантів біля Куп'янська (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Попри обіцянки російського диктатора Володимира Путіна щодо триденного "перемир'я" росіяни продовжували свої штурми на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Харків".

За даними військових, 10 травня окупанти спробували здійснити штурм у зоні відповідальності 15 бригади НГУ "Кара-Даг" на Куп'янському напрямку.

Для того, щоб швидше дістатись до позицій гвардійців, ворожа піхота використала мотоцикли. Однак українські бійці були готові до відбиття штурму. З використанням усіх доступних вогневих засобів вони почали методично знищувати окупантів-штурмовиків.

"В результаті російський натиск було відбито, а десять "пекельних вершників" відправилися за своєю пропискою - тобто, до пекла. Також були знищені дев’ять мотоциклів ворога", - сказано у повідомленні.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами речника Держкордон служби Андрія Демченка, російські війська активізували атаки на Куп'янському напрямку. Попри це українські військові виявляють ворога ще на підступах до переднього краю українських позицій.

"За останній період бачимо активність ворога на Куп'янському напрямку, де ворог намагається здійснювати штурмові дії по наших позиціях", - повідомив речник.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу Куп'янська.

Також ми писали, що російська армія посилила штурми на Куп'янському напрямку. Зокрема, росіяни знову намагались форсувати річку Оскіл, але зазнали невдачі.

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