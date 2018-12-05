Педраса заявил о готовности одержать победу над Ломаченко

Фото: Ломаченко - Педраса (msg.com)

Боксер с нетерпением ждет этого поединка

Чемпион мира в легком весе по версии WBO Хосе Педраса (25-1, 12 КО) оценил свои шансы на победу в поединке с обладателем пояса WBO Василием Ломаченко (11-1, 9 КО). Слова пуэрториканца цитирует BoxingScene.

Педраса считает, что у него есть шансы на победу в поединке против украинца, поскольку он находится в прекрасной форме.

"Я собираюсь показать ему, какого типа я боксер. Я не просто хорош, не просто технарь. Я - великий боец с отменной выносливостью, что дает мне шанс не просто дать Ломаченко хороший бой, но даже побить его. Я собираюсь качественно сделать свою работу и увеличить свою рыночную стоимость. Если все у меня получится, то планирую одержать победу.

Я б сказал, то это буде война двух технарей. Мы оба очень техничны, а еще оба любим прессинговать. Бой получится очень интересным. Вообще-то я готов на все 12 раундов. Поэтому и выбрали для тренировочного лагеря Лас-Вегас. Мы тренировались над уровнем моря, чтобы опережать Ломаченко в выносливости, чтобы справляться с его скоростью и движениями. Нужно нейтрализовать все это", - подчеркнул Педраса.

Бой Ломаченко и Педрасы пройдет 8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону стоят пояса чемпионов мира в легком весе по версиям WBA и WBО.