ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Педраса заявив про готовність здобути перемогу над Ломаченком

Новини » Спорт    05.12.2018 - 14:22
Педраса заявив про готовність здобути перемогу над Ломаченком
Фото: Ломаченко - Педраса (msg.com)

Боксер з нетерпінням чекає цього поєдинку

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO Хосе Педрас (25-1, 12 КО) оцінив свої шанси на перемогу в поєдинку з володарем пояса WBO Василем Ломаченко (11-1, 9 КО). Слова пуерторіканця цитує BoxingScene.

Педраса вважає, що у нього є шанси на перемогу в поєдинку проти українця, оскільки він перебуває у чудовій формі.

"Я збираюся показати йому, якого типу я боксер. Я не просто хороший, не просто технар. Я - великий боєць з відмінною витривалістю, що дає мені шанс не просто дати Ломаченко хороший бій, але навіть побити його. Я збираюся якісно зробити свою роботу і збільшити свою ринкову вартість. Якщо все у мене вийде, то планую здобути перемогу.

Я б сказав, то це буде війна двох технарів. Ми обидва дуже технічні, а ще обидва любимо пресингувати. Бій вийде дуже цікавим. Взагалі-то я готовий на всі 12 раундів. Тому і вибрали для тренувального табору Лас-Вегас. Ми тренувалися над рівнем моря, щоб випереджати Ломаченка в витривалості, щоб справлятися з його швидкістю і рухами. Потрібно нейтралізувати все це", - підкреслив Педраса.

Бій Ломаченка і Педрас відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону стоять пояси чемпіонів світу в легкій вазі за версіями WBA і WBО.

Гвоздик і Усик відвідають бій Ломаченка в Нью-Йорку Не можна залишати вирішення суддям, - Ломаченко
Новини України Василь ЛомаченкобойБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся