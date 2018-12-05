Педраса заявив про готовність здобути перемогу над Ломаченком

Фото: Ломаченко - Педраса (msg.com)

Боксер з нетерпінням чекає цього поєдинку

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO Хосе Педрас (25-1, 12 КО) оцінив свої шанси на перемогу в поєдинку з володарем пояса WBO Василем Ломаченко (11-1, 9 КО). Слова пуерторіканця цитує BoxingScene.

Педраса вважає, що у нього є шанси на перемогу в поєдинку проти українця, оскільки він перебуває у чудовій формі.

"Я збираюся показати йому, якого типу я боксер. Я не просто хороший, не просто технар. Я - великий боєць з відмінною витривалістю, що дає мені шанс не просто дати Ломаченко хороший бій, але навіть побити його. Я збираюся якісно зробити свою роботу і збільшити свою ринкову вартість. Якщо все у мене вийде, то планую здобути перемогу.

Я б сказав, то це буде війна двох технарів. Ми обидва дуже технічні, а ще обидва любимо пресингувати. Бій вийде дуже цікавим. Взагалі-то я готовий на всі 12 раундів. Тому і вибрали для тренувального табору Лас-Вегас. Ми тренувалися над рівнем моря, щоб випереджати Ломаченка в витривалості, щоб справлятися з його швидкістю і рухами. Потрібно нейтралізувати все це", - підкреслив Педраса.

Бій Ломаченка і Педрас відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону стоять пояси чемпіонів світу в легкій вазі за версіями WBA і WBО.