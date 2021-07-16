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Освітяни отримають зарплати та відпускні вчасно, - "Батьківщина"

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 16:51
Освітяни отримають зарплати та відпускні вчасно, - "Батьківщина" Фото: Сергій Євтушок (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Бюджетний комітет змінив помісячний розпис, і гроші, які за графіком мали виплачуватись вчителям восени, переклали на зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від ВО "Батьківщина" Сергія Євтушка.

За його словами, депутати політичної сили Юлії Тимошенко застосовували всі необхідні інструменти, щоб спонукати колег оперативно відреагувати на проблему дефіциту освітньої субвенції і направити гроші вчителям.

"Дякую парламентському комітету з питань бюджету, який разом із міністерством фінансів змінили помісячний розпис і перенесли виплати вчителям з осені на зараз. Але залишається питання, що ви будете робити восени, на скільки буде збільшена субвенція, яка має піти в ОТГ для виплати освітянам?" - запитав Сергій Євтушок у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час "Години запитань до уряду".

Як пояснив народний депутат, проблема освітньої субвенції полягає в тому, що вона - дефіцитна, і це не дає змогу органам місцевого самоврядування буквально відправити у відпустку вчителів із виплаченими зарплатами і відпускними.

Приміром, лише в Сарненській ОТГ Рівненської області дефіцит субвенції становить 36 млн гривень, зауважив представник "Батьківщини".

Нагадаємо, напередодні Сергій Євтушок повідомляв про численні звернення від освітян щодо невиплат заробітної плати та відпускних і закликав очільника уряду прозвітувати перед депутатами з цього питання.

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