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Печерский суд "заметает" следы в деле Байдена-Порошенко, - адвокат

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 19:54
Печерский суд "заметает" следы в деле Байдена-Порошенко, - адвокат Фото: Игорь Головань (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Заявление Печерского районного суда Киева от 29 января о том, что якобы он не принимал решение по заявлению нардепа от ОПЗЖ Андрея Деркача против Джозефа Байдена и Петра Порошенко, - это манипуляция.

Об этом заявил адвокат пятого президента Игорь Головань в блоге на УП.

Он также опубликовал скрин одного из информационных ресурсов Деркача, где есть четкая ссылка на решение Печерского суда от 11 сентября 2020 года.

Печерский суд &quot;заметает&quot; следы в деле Байдена-Порошенко, - адвокат

"Что же за производство прокуроры зарегистрировали 22 января 2021 на выполнение постановления следственного судьи Печерского суда Волковой от 11 сентября 2020?" - спрашивает Головань.

Адвокат убежден, что и определение Печерского суда, и манипуляции с уголовными производствами является ничем иным, как элементом подрывной операции агентуры государства-агрессора.

"Именно поэтому следственный судья Волкова и еще кое-кто впопыхах заметают следы. Ведь перспектива оказаться для них вполне реальна. А тот факт, что заявитель Деркач быстрое закрытие уголовных производств не оспаривает, вполне может свидетельствовать о координации действий российских агентов и жителей украинских властных кабинетов", - добавляет адвокат.

Напомним, ранее адвокаты Петра Порошенко заявили, что власть обязана привлечь к ответственности лиц, которые ведут подрывную деятельность в пользу России и разрушают стратегические отношения Украины и США.

Адвокаты также сообщили, что уголовные производства, которые были открыты 22 января 2021 года по решению Печерского суда против Байдена и Порошенко, закрыли.

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